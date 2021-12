Minori, l’artistico presepe alle spalle della Basilica di Santa Trofimena

Minori, da visitare l’artistico presepe allestito alle spalle della Basilica di Santa Trofimena con un’ambientazione ricca di dettagli e che rappresenta molteplici scene di vita quotidiana, come vuole la tradizione presepiale. Di notevole pregio anche i pastori, alcuni dei quali in movimento. Un’occasione da non perdere per poter ammirare un’opera dal grande valore artistico da contemplare con calma, scoprendo tutti i particolari curati con amore e passione e che vi permetterà di immergervi nel mistero della nascita di Gesù.

(video di Valeria Civale)