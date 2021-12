Minori, la Fontana Moresca e dintorni

Lontana da noi l’idea di voler cavalcare la tigre della discordia legata alla “transumanza dei leoni (parola prestata dalle pecore)”a MINORI . Difatti, non sappiamo concretamente da chi è stato deciso lo spostamento dell’antica fontana moresca (paesanamente detta dei leoni) dall’attuale collocazione alla piazza del Popolo (e non ci interessa saperlo perchè vuolsi così colà)

Alcuni “yes men” sono nella totale ignoranza del problema, convinti, meschini, che è tutto un affare turistico. Va bene, abbiamo detto che non ci interessa, tanto forse l’Altissimo, come per il pertuso, ci negherà, per time out, di assistere ai termine dei lavori.

Ma dal momento che si intende rendere più suggestivo il centro storico, perchè non scegliere un’altra destinazione, visto che a piazza Cantilena esiste il monumento ai Caduti (che era in piazza Umberto o del Popolo sul marciapiede) una lastra di marmo su una parete del palazzo municipale recante nomi di minoresi che offrirono la loro vita per la Patria; e visto che su piazza Cantilena insiste la basilica dedicata a santa Trofimena edificata nel punto in cui, si vuole, le bianche giovenche che trasportavano l’urna vi si bloccarono.

Ma c’è un altro punto mai considerato e da noi spesso evidenziato e ,come al solito, senza interesse o risposta da parte di chi era rivolta la proposta, e cioè: dalla sommità del monumento ai Caduti fu asportato, già quando era in piazza del popolo, un soldato con elmo, scudo, spada, in bronzo, perchè il metallo serviva per costruire armi per la PATRIA; perchè non ricollocare , magari in marmo, in ceramica, in ferro battuto, in legno, il soldato evitando che il monumento fosse eternamente acefalo?

E la fontana era in posizione defilata, per cui se messa nella piazza Umberto o del Popolo l’affogherebbe DOBBIAMO SPOSTARLA, VA BENE!

Ma troviamo una degna collocazione che non sia cervellotica e con un concorso di idee di cittadini.

Anche perchè la primitiva sede della fontana non dava fastidio alla piazza perchè sistemata nel punto in cui la strada non esisteva: messa al centro rovinerebbe l’aspetto della nostra Minori, se a qualcuno sta a cuore.