Minori: la curva della Madonnina

La curva della Madonnina è di quasi nuova costruzione (avrà circa settanta anni) e consente alla strada che corre accanto al lungomare di Minori di evitare la piazza Umberto o del Popolo, un tempo sede stradale per il traffico da e per Salerno.

La curva è stata realizzata al posto della sede della tanto chiacchierata Fontana moresca (che fu spostata al lungomare), dove ora inizia il viale Lisa KRUGELL, artista del pennello ed insegnante della prima ora all’istituto professionale per il turismo di villa Savo di Vettica di Amalfi: donna preparata, esuberante, di una bellezza statuaria. Qui venne posata una statua della Madonna , con piccola vasca con i pesci rossi e tante piante e fiori tutto intorno, amorevolmente curati da mast’Alfonso ‘o chaffeur . Questa curva che faceva proseguire la strada per via Nuova (attuale Alfonso Gatto, con la speranza che tutti sappiano chi è) fu costruita un pò stretta per cui provocava diversi incidenti particolarmente ai motociclisti; sotto la sede stradale, di fianco lavoravano i fratelli Ruocco, bottai, nonno e zio degli attuali antiquari della piazza Umberto.

Come accennato, il traffico (per così dire) si svolgeva attraverso piazza Umberto (quindi la fontana non c’era e non c’è mai stata) proseguendo per la traversa (allora san Giovanni a mare) passando accanto al negozio di Pascarella che occupava buona parte della sede stradale con le sue cassette e con la bilancia; c’era il mulino di Silvestri e, poi, di Peppe Sammarco

Le auto, i carretti, le carrozze passavano di fianco al negozio di carne (beccheria) di Ferdinando ‘o chianchiero, che aveva i pezzi di carne, la salsiccia, i salami ed altro appesi sulla pubblica via per ben macerare.