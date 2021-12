Minori. Il Presepe della Chiesa di Santa Lucia

Uno dei presepi più belli della costiera amalfitana lo allestiscono un gruppo di ragazzi di Minori nella piazzetta di Santa Lucia, antistante la chiesa, che lavorano nel solco della tradizione tracciata da maestro come Michele Mansi,Raffaele Mormile,Giuseppe Proto. Si tratta di uno degli ultimi esempi di presepe tradizionale in sughero e tufo, materiali poveri e facilmente reperibili in natura. Elemento caratterizzante che lo rende unico sono le luminarie in miniatura, il cui inserimento oltre a restituire un clima vivo e festoso, vuole essere un riconoscimento ad un’arte che da sempre ha contraddistinto Minori.

Da sabato 18 dicembre sera sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 23 mentre giorno 23 alle 18 ci sarà la deposizione del Bambinello, la tradizionale zeppolata purtroppo ,in questi tempi di pandemia , è rinviata.