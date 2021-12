Minori, il cordoglio dell’amministrazione comunale e della comunità per la scomparsa di Lina Wertmüller

Minori, costiera amalfitana. Il Sindaco Andrea Reale, l’amministrazione comunale e la comunità di Minori si associano al cordoglio per la scomparsa dell’artista e registra Lina Wertmüller : «Già ospite del Gusta Minori nel 2002, insieme all’amico Mimmo De Masi, la Wertmüller ha dato lustro all’Italia intera e non ha mai nascosto il suo affetto per la Costiera Amalfitana. Grande artista, geniale, versatile e generosa, ha contribuito con le sue opere alla conoscenza del Mezzogiorno e della Costiera nel mondo. Quale segno tangibile di ammirazione e di riconoscenza per l’alto messaggio di cui è portatrice nell’agosto 2015 le fu conferita la Cittadinanza Onoraria della città del gusto. La cultura italiana oggi è più povera. A noi resta l’orgoglio di averla avuta prestigiosa ospite nella nostra piazzetta salotto».

.