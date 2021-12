Minori è Covid free! L’annuncio del sindaco Reale “Guarito l’unico contagiato, ma aderite alla campagna di vaccinazione”

Minori è Covid Free! Da Minori in Costiera amalfitana l’annuncio del sindaco Andrea Reale ” Registriamo in data odierna N.1 GUARITI. Al momento nel territorio di Minori non ci sono positivi al Covid.

Questa piacevole notizia va supportata con una massiccia adesione alla campagna in atto per la terza dose e alla prima vaccinazione per coloro che non hanno ancora aderito.”

Una bella notizia questa dal primo cittadino, e referente per la conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi per la sanità. Ricordiamo che a Castiglione di Ravello procede la campagna vaccinale, in accordo con l’ASL di Salerno , per evitare i problemi rilevati da Positanonews, si andrà su prenotazione. Una notizia buona che non deve far abbassare la guardia.