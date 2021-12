Minori ( Salerno ) , consiglio comunale rinviato , lo sfogo di Mormile sul Segretario comunale, Reale e Cioffi che sarebbe passato in maggioranza. Consigli comunali di fine anno in Costiera amalfitana e penisola sorrentina occasioni di scontri è successo a Positano come a Piano di Sorrento, Amalfi e Ravello non sono da meno, ma le guerriglie a Minori sono molto eclatanti. Ecco lo sfogo di Fulvio Mormile capogruppo di minoranza. Il consiglio è stato rinviato ( ieri ) e si farà oggi alle 17,30. Secondo Mormile vi sono state errate interpretazioni del testo unico e offese nei suoi confronti.

Nel link diretta del consiglio comunale