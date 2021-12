Milan – Napoli vergogna biglietti!

A tre giorni dall’attesissima partita Milan-Napoli. è accaduto qualcosa di sconcertante ai tanti tifosi azzurri residenti in Campania, che hanno avuto la “sciagurata” idea di acquistare il biglietto nei settori che non fossero riservati agli ospiti. Fermo restando che questo è sempre stato consentito, perché tale match non è mai stato considerato a rischio, giunge come un fulmine a ciel sereno una incomprensibile decisione. Ecco l’email arrivata ai tifosi di cui sopra: “Caro tifoso, ti informiamo che, a seguito della recente Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ai residenti in Campania sarà concesso di assistere alla gara Milan-Napoli esclusivamente dal Settore Ospiti (Terzo Anello Verde) e soltanto se in possesso di Tessera del Tifoso. Per effetto di questa disposizione, i tuoi biglietti per la partita Milan-Napoli sono stati annullati e non sono più validi per accedere allo stadio”. Se poi si considera che da qualche giorno il settore ospiti era già sold out, il gioco è fatto: se si pensa ai “residenti in Campania”, bisognerebbe considerare che per andare al San Siro occorre fare un viaggio, ovviamente organizzato da diverso tempo (aerei, treni, macchine, hotel, ecc). Come possono uscirsene con un semplice rimborso del biglietto e arrivederci e grazie? Vergogna!