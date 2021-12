Le parole di Michele Baldassi intervenuto in esclusiva ai microfoni di Marco Palomba e Carlo Ametrano

Michele Baldassi e gli auguri di buone feste

INSERITO DA CARLO AMETRANO

Michele Baldassi, pugile campano, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Marco Palomba e Carlo Ametrano nel corso della rubrica “A tu per tu”. Ecco le sue dichiarazioni:

Michele com’è nata la tua passione per la boxe?

“Inizia da quando ero piccolo. Andai in palestra per dimagrire essendo in sovrappeso. Man mano, un po’ per gioco, è nata questa passione dalla quale non mi sono mai staccato”.

Quali sono i tuoi obiettivi?

“Saranno gli Europei a marzo e qualche Internazionale prima dell’Europeo. Dopo le feste si parte con il ritiro della Nazionale”.

Se ti dico Olimpiadi…?

“Mi fai brillare gli occhi. Sono delle cose spettacolari. E’ davvero un mio grande sogno”.

Se vuoi ascoltare l’intervista a Michele Baldassi clicca sul link che segue: http://chirb.it/KFFzNM