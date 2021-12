Michele abbagnara fotografo di Amalfi dichiara positività al covid-19

Come riporta Michele nel suo post su facebook: Da quando sono tornato da Genova sono stato (DI MIA SPONTANEA INIZIATIVA) in quarantena in una casa gentilmente messami a disposizione. Li (e tutti hanno visto fortunatamente) sono stato sempre con doppia mascherina e gel sempre alla mano distribuendolo anche ad altri molte delle volte. Doppia dose di vaccino in attesa della terza. Vado a fare il tampone questa mattina e purtroppo ho avuto in questo momento il risultato e sono POSITIVO. Lo scrivo non per i like…ma perché cosi si deve fare…tutti devono farlo se vogliamo uscirne il più presto…non bisogna avere paura del giudizio altrui (non si ha la peste)…si tende sempre ad occultare queste cose non dichiarando realmente il numero di positivi ad Amalfi come per il resto della Costiera e d’Italia…Quindi chiedo a tutti quelli che in qualche modo hanno avuto qualche contatto con me di stare attenti e possibilmente farsi un tampone. Purtroppo questo virus colpisce tutti anche quelli più attenti come il sottoscritto. Mi dispiace solo che non passerò parte delle feste con la mia famiglia, con la mia ragazza, soprattutto con mio figlio…ma se sto in un’altra casa lo faccio per il loro bene!