Meta virtuosa nei controlli Covid e Tito incontra i commercianti , esempio per Piano di Sorrento

Meta modello nella gestione della pandemia per il coronavirus Covid – 19. L’amministrazione del sindaco Peppe Tito ha incontrato tutti i commercianti in questi giorni e la polizia municipale si è attivata in controlli serrati di ordine pubblico. Per strada, ma anche nei ristoranti, il rispetto del green pass e delle normative nazionali imposte da Draghi e quelle della Regione Campania imposte da De Luca. La stessa cosa, purtroppo, non avviene nella vicina Piano di Sorrento ( sono i due comuni di cui ci occupiamo maggiormente perchè la nostra redazione peninsulare si trova a Piano, ndr ) . Non sappiamo perchè , potrebbe essere anche per mancanza di personale, insomma la stessa problematica che doveva affrontare Iaccarino ora la deve affrontare anche Cappiello, non si tratta di una riflessione di parte come abbiamo detto Positanonews è solo dalla parte dei cittadini non dei politici e cerchiamo di fare cronaca. Auguri di Buon Natale ai nostri lettori noi ci siamo sempre.