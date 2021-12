Meta. Torna il Borgo di Babbo Natale di Casa Starita. A Meta, in Penisola Sorrentina, il 5 – 8 – 11 -12 -18 -16 dicembre 2021, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, torna il Borgo di Babbo Natale di Casa Starita, l’evento più atteso delle festività in Penisola Sorrentina.

Il Borgo di Babbo Natale è pronto ad accogliere grandi e piccini in un’atmosfera magica tra elfi e leggende, proiezioni di luci e scenografie strabilianti. Dolci profumi, musiche natalizie ci accompagneranno fino all’incontro con Babbo Natale!

Percorso obbligatorio in discesa, ingresso dalla statale Via Tommaso Astarita, uscita Via Ponte Vecchio – Piazza V.Veneto.

Sarà possibile usufruire di parcheggio gratuito e navetta dal parcheggio liceo Marone (opposto circum) fino al Borgo ed, al ritorno, da piazza V.Veneto.

L’evento è gratuito e rispetta le normative anti-covid: obbligo mascherina, misurazione temperatura e green pass.