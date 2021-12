Meta/Sant’Agnello: auguri a Francesca Leone Soldatini per la sua laurea in Scienze Matematiche! Grande gioia in Penisola Sorrentina: Francesca Leone Soldatini ha conseguito la laurea in Scienze Matematiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II!

La ragazza, che vive a Meta ma originaria di Sant’Agnello, essendo la nonna è di San Giuseppe, ha presentato una tesi dal titolo “Metodi alle differenze finite per l’equazione del calore”.

Infinita la gioia della famiglia e dei suoi amici. Anche Positanonews formula i suoi più grandi auguri a Francesca, sicurissimi che che questo sarà soltanto il primo dei suoi grandi successi. Ad maiora!