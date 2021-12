Meta – Positano, lutto per la scomparsa di Colomba De Lucia, vedova Iside di anni 78.

La redazione porge le più sentite condoglianze per la perdita della cara mamma ai figli Massimiliano, Michele, Alessandra e Gianluca, alle nuore, al genero. Vicini in un momento così difficile, ci uniamo dolore delle sorelle Mina e Assunta, dei cognati e della famiglia tutta.

L’Eucaristia di commiato sarà celebrata domani, sabato 4 dicembre alle ore 10.00 nella Basilica di Santa Maria del Lauro.