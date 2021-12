Meta, incontro organizzato dall’ UNITRE per trattare dell’ eroico Thomas Sankara

Come ci comunica Eugenio Lorenzano nel suo post su Facebook, oggi giovedì 16 Dicembre 2021 alle ore 17.00 ci sarà un incontro organizzato dall’UNITRE di Meta e da me condotto presso la Casina dei Capitani sita a Via Municipio.

Tratteremo dell’eroico Thomas Sankara, il capo di stato del Burkina Faso. Il politico africano che più di ogni altro si é avvicinato all’ideale di utopia. Una bella favola…. purtroppo dal finale triste, ma poco conosciuta ed artatamente evitata dai mass-media asserviti. Tutti sono invitati purché muniti di green pass. Non mancate!