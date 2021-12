Meta in lutto per l’87 Pasquale Vito, medico chirurgo oculista

La città di Meta porge l’estremo saluto all’87enne Pasquale Vito, molto conosciuto in penisola sorrentina per la sua attività di medico chirurgo oculista. Stimato per la sua professionalità e per la sua cordialità. A darne il triste annuncio la moglie, i figli ed i parenti tutti che lo hanno amato in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di profondo dolore.