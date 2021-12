Meta in lutto per l’81enne Carla Fiorentino, vedova Amitrano

Meta piange la scomparsa dell’81enne Carla Fiorentino, vedova Amitrano. A darne il triste annuncio i figli Salvatore ed Elisabetta, la nuora, gli adorati nipoti Carla con Ciro e Mario, le sorelle, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti che l’hanno amata in questa vita e che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia e le doni il riposo eterno.

Il rito funebre sarà celebrato lunedì 27 dicembre alle ore 15.30 nella Basilica di Santa Maria del Lauro in Meta.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.