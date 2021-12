Meta, il ricordo del Prof. Mario Russo nelle parole di Eugenio Lorenzano

Meta. Sono molti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del Prof. Mario Russo. Riportiamo il ricordo di Eugenio Lorenzano pubblicato su Facebook: «Ciao grande Prof. Mario Russo. Ci ha lasciati un pezzo di Meta, una memoria storica come poche, un appassionato di storia, arte, costume, archeologia ed antropologia: Mario Russo, il Professore di tutti noi studenti dell’Istituto Tecnico Nautico Bixio di Piano di Sorrento. Professore di inglese ed ancor più maestro di storia locale. Appassionatamente archeologo e storico, volontario di tantissime iniziative culturali. Studioso sopraffine, sempre pronto nel suo “ufficio onorario” del museo Correale di Sorrento a dare una mano in spasmodiche ricerche, notizie ed informazioni ai tanti appassionati di storia e cultura locale. L’ultima volta che lo interpellai, in occasione del 250° anniversario della nascita dello scienziato, comandante e matematico metese Ferdinando Scarpati mise subito a disposizione le sue conoscenze e si offrì gratuitamente di parlarne alla Casina dei Capitani a Meta. Scrittore appassionato e meticoloso mise in rilievo in una sua epica pubblicazione portali, portoni, archi, finestre ed altri dettagli architettonici e storici di Meta. Grandissimo archeologo, scopritore dell’incisione in lingua osca a punta campanella. Fu eccellente professore di archeologia al corso preparativo per guide turistiche a Sorrento nel 1990. Memorabile una sua “lezione” di storia ed antropologia all’aperto in Piazza casale a Meta qualche lustro fa. Meta e la penisola sorrentina saranno per sempre grati a questo grande uomo. Addio al Prof. Mario Russo col cuore infranto».