Meta, il calendario 2022 realizzato dal Liceo “Publio Virgilio Marone” e dedicato a “Padri e Madri della Costituzione”

Meta. Il Liceo “Publio Virgilio Marone” ha realizzato un Calendario 2022 dedicato a “Padri e Madri della Costituzione”. Ce ne parla la Prof. Carmela Sicignano: «Da 11 anni ci dedichiamo, insieme ai ragazzi, dei progetti di legalità che ho coordinato nei vari anni. L’ultimo, solo in ordine di tempo, si chiama “Le radici del futuro” perché i nostri ragazzi sono le radici del futuro. Ho scelto il tema “Padri e Madri della Costituzione” per avvicinare sempre di più i nostri giovani alle istituzioni. Sabato scorso siamo stati presso l’Associazione Nazionale Magistrati Sezione di Napoli ed oggi invece c’è un incontro nel quale i ragazzi presenteranno alcuni mesi del calendario alla presenza della Dott.ssa Livia De Gennaro, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Sede di Napoli. Con i proventi di questo calendario continueremo ad aiutare persone in disagio oncologico ed economico».

E la Prof. Sicignano spiega bene in significato di questa iniziativa proprio in uno scritto pubblicato sul calendario: «Il Calendario solidale 2022 nasce da un percorso lungo dieci anni, promosso e guidato dalla Prof. Carmela Sicignano, referente di vari progetti di Educazione Civica, attualmente responsabile del Progetto “Le Radici del Futuro”, che ha visto e vede lavorare in sinergia tanti alunni e alunne del Liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta con lo scopo di conoscere, far conoscere argomenti attuali o poco noti, per far riflettere, condividere e testimoniare. Uno dei principali obiettivi, infatti, è stato quello di avvicinarsi allo studio di personaggi e temi della nostra storia lontana e vicina, con una “curiositas” propria di uno spirito di ricerca, base di qualsiasi sapere, mai disgiunto da voler fare una carezza a chi ha bisogno, attraverso i nostri ragazzi: cittadini informazione perché, per noi, legalità è solidarietà! Il lavoro di quest’anno: “Padri e Madri della Costituzione” è stato realizzato da tanti alunni anche da un gruppo di ragazzi, ormai studenti universitari, che hanno continuato a credere nel progetto, cominciato tra i banchi di scuola. Il calendario 2022 frutto della volontà di far sentire viva la nostra Costituzione ai giovani, ma anche ai più che lo riceveranno come dono o come libera scelta di contribuire a mettere in atto il principio solidarista dell’articolo 2 del testo costituzionale, come imperativo etico della coscienza di ognuno di noi. Sfogliare questo calendario ed “entrare” nella vita di alcuni Padri e Madri della nostra Costituzione significa, infatti, comprendere il faticoso cammino dei diritti verso la costruzione di un Paese libero dalla dittatura, “plurale”, aperto al dialogo; significa non dimenticare chi ha dato la vita per liberarla dal cappio del nazifascismo; significa donare fiducia alle istituzioni vere, pulite, oneste; significa allontanare “il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza” e far sentire “la bellezza di quel fresco profumo di libertà” di cui parlava il giudice Paolo Borsellino».