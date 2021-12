Mercoledì 29 dicembre Praiano ospita l’iniziativa regionale “Suona l’altra Campania” : Festival itinerante alla riscoperta della Campania Felix

Il progetto conta su personale artistico di elevata caratura professionale (prime parti di orchestre italiane ed europee, docenti di Conservatori superiori ed Hockschule straniere e grandi solisti).

La ripartenza della cultura, percorre la strada della rivalutazione artistico/culturale del patrimonio italiano, tra questi la Campania Felix occupa il ruolo di protagonista principale. Il Festival ha come scopo, la rivalutazione dei piccoli borghi campani, dimentichi al grande pubblico, dall’incalzante fenomeno di globalizzazione. Il ruolo della musica è stimolato dalla creazione di un Festival musicale flautistico, che vede come attori principali, flautisti italiani e stranieri di chiara fama (solisti, prime parti d’importanti orchestre e docenti internazionali) affiancati da giovani promesse del panorama nazionale e internazionale.

Il comitato tecnico scientifico del festival valorizza, attraverso le scelte musicali, le composizioni contemporanee, con chiari riferimenti alle risorse locali, nazionali e internazionali.

La rivista flautistica Falaut (trimestrale con CD allegato), che da oltre venti anni sostiene il talento e le giovani promesse, mette a disposizione i propri canali editoriali per la creazione “CD live”(da allegare alla suddetta rivista) degli eventi, che valorizzeranno la manifestazione e la promozione delle giovani promesse. È stato inoltre realizzato un cronoprogramma del festival in forma di libro enciclopedico contenente calendario dei concerti, programmi di sala, curriculum artisti, storia e curiosità del borgo ospitante in modo da istruire e fornire attuali conoscenze al pubblico, andando così a colmare e a uniformare, eterogenei livelli culturali e sociali dell’utenza.

Un ruolo centrale, avranno i social network, i quali pubblicheranno online, interviste, trailer e prequel dei concerti, della storia dei borghi, degli artisti, della popolazione locale e degli spettatori, nonché l’intero concerto, in modo da garantire la fruizione del fenomeno artistico anche ai soggetti fragili impossibilitati ad assistere de visu.

I Comuni Coinvolti sono: Fisciano, Teggiano, Sassano, Sant’Arsenio, Scala, Praiano, Gesualdo, Taurasi, Vibonati, Sapri, Pertosa, Baronissi, Montoro, Cesinali, Nocera Inferiore, Cetara, Giffoni Valle Piana.

I protagonisti dell’evento del 29 Dicembre presso la Congrega del SS Rosario di Praiano sono Vincenzo Santoriello, al flauto, e Marina Rosato, al pianoforte.

Vincenzo Santoriello è Flautista classe ’90 è vice presidente dell’Associazione Flautisti Italiani che da anni organizza, divulga e promuove il flauto e la musica classica a 360°.

Marina Rosato classe ’91 si avvicina da giovane al pianoforte e da anni collabora con i conservatori statali e con le maggiori istituzioni concertistiche del territorio

In allegato la locandina dell’iniziativa alla quale sarà possibile partecipare esibendo il green pass rafforzato.