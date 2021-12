Melograno,mela,e mela cotogna offerti dalle Kores come speranza per l’anno nuovo

I TRE DONI DELLE KORAI DAL MUSEO DI ACROPOLI DA ATENE

In poche ore l’anno vecchio se ne va e tutti aspettiamo l’alba di un altro anno. I frutti mediterranei del Natale e del Capodanno sono il melograno, la mela, la mela cotogna e ovviamente esiste un loro legame diretto con l’antichità e i miti con la roccia sacra dell’Acropoli e soprattutto con il tempio dell’Eretteo. (Fig.1)

L’Eretteo è un tempio con un particolare disegno architettonico che ha sostituito l’antico tempio di Atena Poliada. Fu costruito tra gli anni 421 e 406 a.C. nei piani, probabilmente, dell’architetto Mnisikles ed era diviso in due parti. La parte orientale era dedicato ad Atena Poliada e ospitava la sua statua di culto in legno (il cosidetto xoanon) e l’ovest a Poseidone – Eretteo, Efesto e l’eroe locale Voutis. Aveva due protesi, una a nord e una a sud. C’erano “luoghi sacri” della presenza divina e le tombe dei mitici re Eretteo e Cecrope. La protesi meridionale era decorata dalle famose Cariatidi, attualmente le cinque a museo dell’Acropoli ed una rapita da Lord Elgin al British Museum di Londra. L’Eretteo era il luogo di culto più sacro di Atene e lì terminava la processione delle Panatenaiche.

Nell’area più ampia intorno all’Eretteo si trova la “fossa o deposito delle Korai”. È un nome convenzionale della fossa artificiale che copriva una cavità a nord-ovest dell’Eretteo per livellare l’area per accogliere il nuovo muro dell’Acropoli. Per riempire la cavità sono state utilizzate le rovine dell’Acropoli distrutte dai Persiani nel 480 a.C: quattordici statue rotte, per lo più femminili, membri architettonici, figurine di bronzo, basi di statue in marmo, un tesoro di monete d’argento, argilla. La “fossa” o “deposito” come altrimenti noto, fu scoperta all’inizio del 1886, durante gli scavi.

Il materiale della “fossa delle Korai” era prezioso poiché da esso provengono due delle tre statue che riportiamo di seguito.

La “Kore con la mela cotogna” (Fig.2)

La Figlia fu trovata nel gennaio 1886 nel nord-ovest dell’Eretteo, nella cosiddetta “fossa dei Korai”. Indossa una tunica con maniche lunghe e una veste corta in cima che si tiene con piccoli bottoni sul braccio sinistro. Come hanno mostrato le analisi spettroscopiche, i tessuti degli indumenti erano riccamente decorati con croci dipinte sparse e intricati motivi con spirali, meandri. I colori, solitamente rosso, blu e verde, oggi sono ossidati. Nella mano destra, costituita da un pezzo di marmo separato, tiene una mela cotogna, offrendola alla dea. Con la mano sinistra tira di lato la tunica per facilitare l’andatura. La sua acconciatura è tipica delle korai archaiche. I capelli cadono ondulati sulla schiena e davanti formano quattro lunghi riccioli su ogni petto. L’acconciatura completa una ghirlanda, le orecchie adornano gli orecchini con rosette dipinte di petali bianchi e chiari su fondo scuro e il bracciale in rilievo della mano destra.

La “Kore con la mela” (Fig.3)

Parte superiore di una statua feminile di una kore archaica. Anche essa fu rinvenuta nel 1886 dalla cosiddetta “fossa delle Korai”, a nord-ovest dell’Eretteo, ed è una delle prime ad essere dedicate alla dea Atena sull Acropoli. Indossa una tunica con maniche corte e una veste superiore, che passa sotto l’ascella sinistra e si allaccia con bottoncini sul braccio destro. Nella mano sinistra, piegata davanti al petto, la Figlia tiene una mela, sua offerta ad Atena. I suoi capelli sono tirati indietro e ricadono sulla schiena in un’unica massa con scanalature verticali e orizzontali. Un largo nastro sulla sommità del capo, legato dietro con un doppio nodo, li trattiene e li decora. La mela è considerata un simbolo di amore, matrimonio e fertilità ed è associata a molti dei. La sua offerta ad Atena ricorda probabilmente il rapporto primordiale della dea con la natura, l’euforia della terra e la fertilità.

La “Figlia con il melograno” (Fig: 4)

La Kore n.680, conosciuta come la “Kore del Melograno”, fu trovata nel 1887 ad est dell’Eretteo. È vestita con tre abiti consecutivi. All’interno indossa una lunga tunica, dalla quale è visibile solo la manica destra, trattenuta da piccoli bottoni a rilievo. Dall’ alto un velo, ornato da un meandro rosso, croci e stelle, legato al centro con una cintura verde. Il costume è completato da una gonna lunga, che scende simmetricamente dalle spalle ed è decorata sulla frangia con un meandro, croci e nappe ai bordi. La figlia tiene una melograna rossa con la mano sinistra piegata e una ghirlanda verde con la destra. Al collo indossa una collana con lunghe perline sbalzate, talvolta unite da una linea rossa, e alle orecchie pendono orecchini triangolari, di cui si salva solo la fine. I suoi capelli ricadono sulla schiena in una massa liscia incorniciata da due riccioli, mentre davanti forma tre riccioli su ciascun seno. L’assenza di tumori plastici e la mancanza di sagomatura delle gambe sono indicazioni dell’età della statua. Inoltre, il rosso melograno di “Kore con il melograno” ispira il portafortuna di quest’anno del Museo dell’Acropoli.

Molto importanti sono i frutti offerti dalle tre Korai del Museo dell’ Acropoli, con un lungo viaggio nel tempo e gli uomini di tutti i tempi ripongono i loro desideri, le loro aspettative e credenze, che ancora oggi si conservano. Del resto, aspettative e speranze erano e sono valori intramontabili per il nuovo anno che sorge tra poche ore. Tra l’altro la bellezza puo’ portare l’ottimismo in un periodo buio.

Testo a cura di Konstantinos Tziampasis e tradotto in italiano da Lucio Esposito