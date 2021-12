Medicina: Telethon premia Aldo Bova, il medico buono che lotta per i più deboli.

NAPOLI, 16 DIC – “Prevenire le malattie, curare le ansie e il corpo, dovrebbe essere un diritto di tutti e non un privilegio di pochi – apre così il suo discorso il Professore Aldo Bova, Primario Emerito di Ortopedia presso l’ospedale San Gennaro di Napoli e Presidente nazionale del Forum delle associazioni socio sanitarie – alimentarsi bene e vivere in abitazioni confortevoli al riparo dal freddo e dai conseguenti raffreddori è fondamentale per la propria salute, ma non tutti possono permetterselo.

Parlare di medicina e criteri per allungare la prospettiva di vita in buona salute significa parlare di welfare, di lavoro e salari che possano permettere di bere ogni mattina un’ aranciata o meno, un pane integrale al posto di un pane normale, pasto piuttosto che un altro.

La sua voce del Presidente Bova riecheggia forte e chiara dalla sala congressi di Baia Marinella, a Pozzuoli, fino ad arrivare al mare di via Napoli che si ammira dalle vetrate. E’ sera e l’evento è per la maratona di solidarietà di Telethon.