Massa Lubrense porge l’estremo saluto al 64enne Salvatore Piscedda (Ciccibomba)

Massa Lubrense. All’età di 64 anni si è concluso il cammino terreno di Salvatore Piscedda, conosciuto affettuosamente come “Ciccibomba” soprattutto a Marina del Cantone dove gestiva un bar. A darne il triste annuncio la moglie Clementina, la figlia Florinda, la nipote Serena, il genero Antonino ed i parenti tutti che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio.

Il rito funebre sarà celebrato mercoledì 8 dicembre alle ore 9.30 nella Chiesa Parrocchiale del SS. Salvatore in Nerano.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.