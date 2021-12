Massa Lubrense: le regole di circolazione e sosta per la maratona Sorrento-Positano

In occasione della gara podistica Sorrento-Positano che si terrà domenica 5 dicembre è stata emanata l’ordinanza n. 236 dell’1.12.2021 che regolamenta la circolazione e la sosta. Il comune di Massa Lubrense, nel dettaglio, ordina Dalle ore 07.00 e fino al passaggio del veicolo con cartello mobile “FINE GARA? di domenica 5 dicembre 2021, in occasione della giornata ecologica e della gara podistica “Sorrento Positano” è istituita la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo la seguenti strade interessate dal passaggio della gara: Via Nastro Verde, Via Nastro Azzurro, Corso S. Agata, Via Dei Campi, Via Leucosia, Via Nicola Pacifico, Villaggio di Casa, Capo D’Arco, Piazza S. Croce, Via Roncato, Via Nastro D’Oro, Via IV Novembre, Viale Filangieri, Piazza Vescovado e Via Partenope, fanno eccezione: I veicoli a seguito della gara; I veicoli adibiti a servizi di Polizia, servizi antincendio e pronto soccorso nonché quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione muniti di contrassegno identificativo ovvero autorizzati dalle forze di polizia preposti alla vigilanza sulla manifestazione.