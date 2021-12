Massa Lubrense, la frazione di Monticchio piange la scomparsa dell’83enne Domenico Aprea (Mastu Menicuccio)

Massa Lubrense. La frazione di Monticchio in lutto per la scomparsa dell’83enne Domenico Aprea, conosciuto affettuosamente come “Mastu Menicuccio”. A darne il triste annuncio la moglie Laura, le figlie Mariagrazia, Manuela e Guseppina, i genitori Costantino, Francesco e Lucio, i nipoti, le sorelle, il fratello, i cognati, le cognate ed i parenti tutti che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia.

Il rito funebre sarà celebrato giovedì 2 dicembre alle ore 14.30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Monticchio.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di profondo dolore.