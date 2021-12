Massa Lubrense, l’8 dicembre messa in scena dell’opera “La Cantata di Natale”

Massa Lubrense (NA) L’assessore Giovanna Staiano ha annunciato dal sito istituzionale la programmazione degli eventi natalizi di quest’anno, sottolineando che sarà un Natale sobrio ma non per questo privo di eventi che possano renderlo quel meraviglioso momento di gioia e serenità per tutta la Comunità. Si comincerà domani, 8 dicembre, alle ore 20:00 nei pressi dell’ex cattedrale, oggi chiesa di Santa Maria delle Grazie, con la messa in scena dell’opera “La Cantata di Natale” che vedrà protagoniste Daniela Ioia, uno dei volti noti della serie Tv Gomorra 4, con lei la collega Chiara Di Girolamo, curriculum teatrale sia in prosa che musicale veramente invidiabile, al pianoforte Gabriella De Carlo, musicista e artista che vanta prestigiose collaborazioni da Aldo Giuffré a Carlo Buccirosso e soprattutto Tato Russo. Con queste tre splendide attrici e cantanti, dulcis in fundo, come si suol dire, lo spettacolo registrerà la partecipazione di Marco Palmieri, attore, organizzatore e direttore artistico di eventi che hanno sempre avuto come minimo comun denominatore la qualità dell’opera e quella degli artisti chiamati a misurarsi con essa. L’amministrazione guidata dal Sindaco Lorenzo Balducelli non poteva scegliere evento migliore per celebrare l’Immacolata. Come recita la citazione a margine della presentazione dell’evento, tratta da una poesia dello scrittore marsigliese Edmond Rostand: “È di notte che è bello credere alla luce”. A questa vittoria sulle tenebre può certamente contribuire il teatro, che finalmente possiamo vivere in presenza e che, come sottolineato recentemente dal ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, è il luogo per antonomasia dove si respira la vita.

a cura di Luigi De Rosa

Link utili: http://www.comunemassalubrense.gov.it

