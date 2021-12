Massa Lubrense in lutto per la scomparsa dell’82enne Luigi De Angelis

Massa Lubrense. All’età di 82 anni si è concluso il cammino terreno di Luigi De Angelis che lascia nel dolore la moglie Maria, i figli Giovanna, Monica e Gaetano, gli adorati nipotini Miriam, Chiara, Giuseppe, Luigi, Manuel e Christian, la sorella ed i parenti tutti che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio affidandolo alla Misericordia del Padre Celeste affinché lo accolga tra le sue braccia e gli doni il riposo eterno.

Causa Covid-19 la cerimonia in Chiesa è vietata e la salma sarà traslata per la cremazione.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di profondo dolore.