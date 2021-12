Massa Lubrense, il Natale all’Annunziata con Padre Ambrogio . Pubblichiamo il messaggio del nostro caro Padre Ambrogio

Buongiorno cari amici e figli della carità dell’Annunziata. La Chiesa dell’Annunziata vi invita con gioia a partecipare numerosi alla sua celebrazione della festa del Natale e di Capodanno 2021.

Secondo il programma il Natale si celebrerà in anticipo il giovedì 23 dicembre 2021 per la fraternità figli della carità dell’Annunziata.

Dalle ore 16.30: apertura del suo evento culturale a scopo di evangelizzazione con la presentazione di arte sacra e presepiale che sarà aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2022 nel chiostro del Convento sotto la guida del Professore Pasquale Battista, pittore,scultore e restauratore.

Ore17.30: preghiera del Rosario per prepararci alla Messa Solenne della Vigilia del Natale 2021.

Ore 18.00 Messa solenne della Vigilia del Natale con la partecipazione delle Suore Francescane Elisabettine Bigie di Sant’Agata ( Massa Lubrense).

Ore 19.00: adorazione eucaristica gioiosa di lode al Signore per celebrare la nascita del Figlio di Dio sotto la guida di Padre Ambrogio dell’Ordine dei Padri Minimi di San Francesco da Paola di Massa Lubrense.

Ore 21.00: apertura del tempo della Mastica per festeggiare la nascita di Gesù sotto il trattenimento dell’ artista musicista Danilo De Gennaro di Napoli.

Ore 23.45: Fuochi d’artificio per l’accoglienza del Figlio di Dio in mezzo a noi poi segue la benedizione delle candele che ognuno porterà a casa sua come segno dell’accoglienza di Gesù Bambino in famiglia. Così vi aspettiamo numerosi il giovedì 23 dicembre prossimo all’Annunziata.