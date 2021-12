Massa Lubrense, il cordoglio del sindaco Lorenzo Balducelli per la scomparsa di Mario Russo

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli ha espresso il proprio cordoglio per la morte dell’80enne Mario Russo, uno dei maggiori studiosi di storia locale: «Una grave perdita per Massa Lubrense e la cultura. Dobbiamo tanto a Mario Russo non solo per la scoperta dell’iscrizione osca di Punta Campanella ma per l’attento studio di molte emergenze archeologiche del nostro territorio. Un vero appassionato della memoria e della cultura che trasuda dalla nostra terra. Ai familiari la mia vicinanza, quella dell’Amministrazione comunale e di tutti i massesi».