Massa Lubrense (NA) Ieri, 25 dicembre, all’interno della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, ex Cattedrale, uno dei templi più belli della Penisola Sorrentina, che si fregia di un antico pavimento di maioliche policrome veramente spettacolare, si è tenuto il Concerto di Natale all’insegna del canto gospel, evento che rientra tra quelli programmati dal Comune di Massa Lubrense nella rassegna “Natale con Voi”. Tutti sanno che il termine gospel, in inglese, significa Vangelo, buona novella, “parola di Dio”, ecco perché da anni il Comune di Massa Lubrense tiene particolarmente a proporre in chiesa, a Natale, questo tipo di esibizione canora, che anche quest’anno, nonostante la pandemia, ha avuto il suo momento di gloria grazie alla disponibilità del Parroco Don Gennaro Boiano, e alla sapiente regia del Vicesindaco Avv. Giovanna Staiano, che ha ringraziato lo staff tecnico della Casa Comunale per l’impegno profuso e la Città Metropolitana per il contributo. Il Primo Cittadino Lorenzo Balducelli ha invece ringraziato gli uomini della Protezione civile, i cittadini e i molti rappresentanti della sua Amministrazione presenti tra i banchi, in un momento difficile come questo, provati da questa recrudescenza della diffusione del virus, era ed è fondamentale l’unione e la solidarietà tra cittadini e rappresentanti politici per il bene di tutta la comunità. Grazie alla Direzione Artistica del Maestro Paolo Scibilia a esibirsi ieri al centro della chiesa sono stati i giovani e talentuosi cantanti del coro gospel “The Italian Gospel Soloists”, di scuola salernitana, capitanati dalla Direttrice Simona Guida. I solisti, con la loro divisa rossa, si muovevano all’unisono sull’antico altare, come fiammelle scoppiettanti in un camino, la loro performance alla fine ha riscaldato il cuore degli astanti. La Natività sull’altare e le stelle di Natale che abbellivano le navate hanno infine reso l’atmosfera dell’esibizione veramente magica. Simona Guida ha diretto con piglio deciso un’esibizione senza sbavature, i suoi coristi hanno proposto al pubblico buona parte del repertorio gospel classico sia quello religioso sia quello secolarizzato, con protagonisti soprattutto i canti natalizi: Go tell it on the mountain, Oh Happy days, Santa Claus is coming to town e tanti altri. Il gran finale è stato invece all’insegna di alcuni struggenti omaggi a mostri sacri del pop e del blues americano come Aretha Franklin, Whitney Houston e Mariah Carey.

di Luigi De Rosa

“The Italian Gospel Soloists” a Massa Lubrense

Natale con Voi, il Programma per le festività natalizie proposto del Comune di Massa Lubrense.

