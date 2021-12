Massa Lubrense: confermato l’appuntamento per la consegna dei regali ai bambini da parte dei ristoratori.

Nonostante l’impennata dei contagi riscontrata negli ultimi giorni, confermato l’appuntamento per la consegna dei regali ai bambini di Massa Lubrense da parte dei ristoratori. Previsto, però, un rigido protocollo per garantire il distanziamento.

Il programma prevede la partenza del trenino da Sant’Agata sui due Golfi alle ore 14 di oggi. Poi tappe per la consegna dei doni ai più piccoli a Nerano, Termini, Monticchio e infine sosta al centro di Massa Lubrense, in largo Vescovado, dove ad attendere i bambini e la città ci saranno gli artisti di strada e una zeppolata all’insegna delle tradizioni natalizie.

“A bordo del trenino – spiega il presidente dell’Associazione Ristoratori Lubrensi, Francesco Gargiulo – ci saranno solo 8 o 9 Babbo Natale. Inoltre ad ogni tappa il comando della polizia municipale ci ha garantito la collaborazione per un servizio d’ordine che assicuri il necessario distanziamento. Infine, in piazza Vescovado lo spettacolo degli artisti di strada si svolgerà sul sagrato dell’ex Cattedrale e le zeppole saranno preparate nel vicino ristorante Il Cantuccio e distribuite direttamente nelle mani dei presenti per evitare assembramenti e manipolazione degli alimenti”.