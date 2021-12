Massa Lubrense: al via i lavori al campanile della Lobra

Sono partiti i lavori di restauro del Campanile di Marina della Lobra. Dopo lo stanziamento di 90.000 euro di fondi del bilancio comunale da parte dell’Amministrazione Comunale di Massa Lubrense guidata da Lorenzo Balducelli, si è passati all’affidamento dei lavori. L’intervento è eseguito dalla “VIGE COSTRUZIONI” di Vico Equense che è in possesso della certificazione per i lavori di restauro sugli immobili storici vincolati. Il progetto di fattibilità tecnico-economico è stato redatto dal Settore Manutenzione diretto dall’ingegnere Monica Coppola.La progettazione esecutiva e la direzione dei lavori sono stati affidati all’ingegnere Michele Ercolano. L’intervento ha avuto l’approvazione della Soprintendenza di Napoli che ha anche fatto un primo sopralluogo al cantiere attraverso l’architetto Valeria Fusco che è la funzionaria responsabile della zona di Massa Lubrense.

La chiesa, la cui costruzione è dei primi anni del 1500, è intitolata alla Madonna della Lobra da cui risale il nome della città e la cui effige è il simbolo del Comune di Massa Lubrense. L’immobile, di grande valore storico ed architettonico, appartiene al patrimonio comunale ed è affidato all’Ordine dei Frati Minori francescani che posseggono l’attiguo convento.

Negli anni passati si è fatto un primo intervento di restauro alla facciata della chiesa e si è provveduto al risanamento di alcune coperture grazie ad un finanziamento della Confraternita di Sant’Antonio di Marina Lobra. Successivamentesi sono verificati dei danni alla parte sommitale del campanile ed è stato necessario intervenire con una serie di lavori che hanno riguardato la statica, il riposizionamento della croce con globo e bandiera segnavento ed il totale rifacimento delle coperture con le caratteristiche ceramiche colorate. Per questo intervento e per il restauro del portale e dello stemma sono stati impegnati ulteriori 69.000 euro. Inoltre,nel piazzale antistante la chiesa è stato rifatto l’impianto di pubblica illuminazione con delle caratteristiche lanterne in ghisa ed un impianto a risparmio energetico che è costato 20.000 euro.

L’attuale progetto di restauro del campanile è stato anche candidato ad un bando del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ma visti i tempi di definizione della procedura il Comune ha deciso comunque di iniziare i lavori.

“La Chiesa di Marina della Lobra è nel cuore di tutti i massesi -dichiara l’assessore Michele Giustiniani- il sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale si sono impegnati in modo corale per assicurare nuovo splendore a questo importante simbolo della nostra città. Sono grato, in particolare, all’assessore alla Manutenzione Domenico Tizzano ed a quello al bilancio Sergio Fiorentino per aver creduto nella necessità di questo intervento, così come siamo riconoscenti al Settore Manutenzione diretto dall’ingegnere Monica Coppola di aver seguito il tortuoso iter di progettazione”.