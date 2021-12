Mascherina ffp2 a scuola dal 10 gennaio 2022 altre strette.

Il ritorno in classe il 10 gennaio avverrà con una novità: la Struttura Commissariale dovrà fornire al personale scolastico mascherine Ffp2 o Ffp3 laddove in classe ci sia una persona esonerata dall’indossare questo tipo di protezione. Lo prevede il decreto legge pubblicato il 24 dicembre in Gazzetta Ufficiale che si occupa di “proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia”. La fornitura è prevista laddove “sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie” ed è esclusa, come già previsto, per gli studenti con meno di 6 anni e per le persone che hanno patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.