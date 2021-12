Mariarosaria Di Franco: “la Pandemia non fermerà la musica”

Positano, Costiera amalfitana . Noi di Positanonews abbiamo a cuore l’associazione Franco Di Franco e il suo grande valore morale. Abbiamo intervistato telefonicamente Mariarosaria Di Franco presidente dell’associazione dedicata al compianto ed indimenticato professor Franco Di Franco, ci ha spiegato che come per la maggior parte delle persone anche per loro in piena Pandemia l’ anno scorso è stato un brutto periodo perchè sono stati completamente fermi, ora piano piano si stanno riprendendo con 5-6 ragazzi che seguono i corsi. Inoltre le abbiamo chiesto la sua prospettiva per questo 2022 e giustamente ci ha risposto che è ancora prematuro parlarne, ma che non si fermeranno . Neanche la pandemia da Coronavirus Covid – 19 fermerà la musica e il ricordo del professor Di Franco “E’ stato un periodo difficile, abbiamo ricominciato ad ottobre piano piano, ma non ci fermeremo, aspettiamo l’evolversi della situazione e appena possibile ritorneremo a fare quello di prima” Vi invitiamo a seguire il concerto di questa sera in chiesa.