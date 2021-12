Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna a dirigere una squadra di serie A maschile

Si chiama Maria Sole Ferrieri Caputi e sarà il primo arbitro donna a dirigere una squadra di serie A maschile. La Figc Calcio Femminile ha postato l’in bocca al lupo al fischietto livornese per questa nuova esperienza: “Un grande in bocca al lupo a Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna a dirigere una squadra di Serie A maschile in occasione di Cagliari – Cittadella, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia”. Intanto il designatore arbitrale Rocchi ha detto di lei, che vanta una vasta esperienza in serie B e serie dilettanti: “Si tratta di una donna tosta e preparata, guardate quanto corre”.