Marcello Cacace e Mattia Izzo commentano la partita del Sorrento Futsal

Al termine della gara del Sorrento Futsal, vinta per 9-5 contro il Futsal Flegrea, Marcello Cacace, autore di 5 reti e Mattia Izzo che ha siglato una doppietta, commentano il risultato della loro prestazione. “Aspettavo da un po’ una prestazione del genere perché l’impegno c’è sempre stato, ma finora il mio contributo è stato minimo – esordisce Cacace – . Sono contento sia per me principalmente che per il mister e i compagni. Siamo stati bravi perché siamo andati subito in svantaggio e c’era bisogno di una pronta reazione, poi l’abbiamo messa in tempo sul binario giusto ed è stato in gamba anche Vinaccia sul 3-2 a mantenere il vantaggio”. “E’ stata una vittoria fondamentale, – afferma Izzo – la scossa è arrivata quando eravamo sopra di 3 gol ed il mister e io ci siamo guardati e capiti che non dovevamo mai smettere di giocare: infatti poi abbiamo dilagato fino al suono della sirena. La mia dedica di oggi va ai miei amici e alla mia ragazza che mi seguono sempre nelle partite in casa”.