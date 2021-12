Maltempo, di nuovo allerta arancione e i sindaci chiudono le scuole

E’ finita la tregua. Torna l’allerta arancione e le scuole chiuse. Saranno di nuovo chiuse, domani, le scuole di ogni ordine e grado, cimiteri e parchi urbani nei Comuni di Ercolano, Torre del Greco, Portici, San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli a causa dell’allerta meteo di colore arancione diramata dalla Protezione Civile. ”Resteranno chiuse anche a San Giorgio a Cremano tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, compresi gli asili nido d’infanzia” scrive sulla pagina facebook, Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano ”Per tutelare l’incolumità dei cittadini resteranno chiusi nuovamente anche il cimitero, i parchi pubblici e le ville. Come sempre a tutti va la raccomandazione di prestare la massima attenzione”. Con apposita ordinanza anche i sindaci di Ercolano (Ciro Buonajuto) e di Portici (Vincenzo Cuomo) hanno deciso per domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, di parchi pubblici e del cimitero comunale.