Maltempo a Positano: ancora pericolo sul luogo del muro crollato

Scende la pioggia e la costiera amalfitana va in tilt. E’ ancora vivo il ricordo dei disastri naturali che quotidianamente si scagliavano contro i cittadini della Divina costiera a dicembre 2020, quando le strade erano vuote per le varie zone rosse e arancioni, ma giungeva ogni ora notizia di un nuovo smottamento. Oggi la situazione è ancora precaria sul luogo del muro franato nel bel mezzo della notte in un piccolo tratto di strada a Positano. Il fatto è avvenuto lo scorso 4 dicembre a notte fonda in Via Corvo sul lato della S.S. 163, a pochi metri dal bivio di Montepertuso, l’intersezione con la Strada Statale 163 Sorrento – Amalfi. Sul posto sono accorsi i carabinieri ed i vigili del fuoco, con la ditta di Angelo Avitabile Trasporti per liberare la strada. Oggi la strada è ancora un pericolo per gli automobilisti che transitano di fianco, soprattutto se si considerano le condizioni meteo sfavorevoli. Invitiamo a procedere con cautela e tenersi distanti dal luogo del crollo.