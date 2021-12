Maiori senza acqua tutta la giornata, continuano nella notte i lavori dell’Ausino . Da questa mattina una perdita in via Santa Tecla ha visto l’interruzione in parte della cittadina della Costa d’ Amalfi dell’acqua. Dopo vari annunci di ripristino siamo ancora in piena notte con lavori in corso. Non si sa ancora con esattezza quando riprenderà l’acqua, le risorse idriche sono gestite dal Consorzio dell’Ausino di Cava de’ Tirreni per parte della Provincia di Salerno e tutta la Costiera amalfitana. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata a Positanonews , salvo dal Comune che ci ha informato che ci sono lavori in corso