Maiori, rifacimento segnaletica orizzontale: ecco quando e dove ci sarà il divieto di sosta . Con l’Ordinanza N. 135 del 16 Dicembre 2021 si istituiscono:

– il temporaneo del divieto di sosta e fermata di qualsiasi veicolo del tratto SP2 dalla località Demanio e fino all’innesto con la SS163 dalle ore 05,00 alle ore 12,00 del 20 dicembre 2021 per rifacimento segnaletica orizzontale e pulizia straordinaria;

– l’apertura dei varchi della ZTL (1-2) di Corso Reginna dalle ore 05,00 alle ore 12,00 del 20 dicembre 2021.

Viene data inoltre la possibilità per gli utenti in possesso di contrassegno Residenti, in corso di validità, di utilizzare per la sosta dei veicoli lo spazio del lungomare Capone con la stessa tariffa per residenti nel periodo dalle ore 22,00 del 19 Dicembre 2021 alle ore 12,00 del 20 Dicembre 2021;

Scarica qui l’ordinanza completa https://servizi.comune.maiori.sa.it/…/albo_dettagli.php…