Maiori: oggi il consiglio comunale in sessione straordinaria. Oggi, lunedì 20 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 63 e segg. del Regolamento del Consiglio Comunale, presso l’aula consiliare sita nel Palazzo Mezzacapo di Maiori, in Costiera Amalfitana, alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione

ORDINE DEL GIORNO:

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 30.11.2021 nn. 58 – 61;

2. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) DI MAIORI E DEI CONNESSI ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (API) PROGRAMMA OO.PP. 2021-2023. INTEGRAZIONE;

3. PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2021-2023. VARIAZIONE;

4. REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA. INTEGRAZIONE;

5. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.

In considerazione dell’attuale andamento epidemiologico e delle vigenti disposizioni in materia di contenimento alla diffusione e al contagio da COVID-19 la seduta si è svolta con presenza del pubblico con accesso contingentato nel rispetto delle norme del distanziamento sociale e con garanzia della registrazione e della pubblicità dei lavori consiliari che saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Ente.