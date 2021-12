Maiori: la Sita riorganizza le corse a causa della frana.

Si porta a conoscenza della Spett.le Clientela che, a causa della caduta di alcuni massi dal versante, l’Anas ha disposto la chiusura temporanea, fino al ripristino della messa in sicurezza, della SS163 in entrambe le direzioni all’altezza del km 43 nel comune di Maiori (località Erchie).

Pertanto i servizi sulle autolinee Amalfi-Maiori-Salerno e Amalfi-Napoli saranno articolati come di seguito indicato:

I collegamenti FERIALI da Amalfi per Salerno, saranno garantiti via Tramonti (Campinola) con i seguenti orari:

• Partenze da Amalfi alle ore: 05.15; 06.15; 07.00; 07:30; 08.00; 10:00; 11:00; 12:30; 13.15; 14.15; 15:00; 16:00; 17:00; 18.00; 20.00; 21.00.

I collegamenti FERIALI da Salerno per Amalfi, saranno garantiti via Tramonti (Campinola) con i seguenti orari:

• Partenze da Salerno alle ore: 05.45; 07.15; 08.30; 09.00; 10.00; 11:00; 12.00; 13.15; 13:30; 14.30; 15.00; 16.00; 16:45; 17:45; 18.30; 19.45; 21.30.

I collegamenti FESTIVI da Amalfi per Salerno, saranno garantiti via Tramonti (Campinola) con i seguenti orari:

• Partenze da Amalfi alle ore: 06.15; 08.00; 10:00; 12:30; 14.15; 16:00; 17:00; 19.00.

I collegamenti FESTIVI da Salerno per Amalfi, saranno garantiti via Tramonti (Campinola) con i seguenti orari:

• Partenze da Salerno alle ore: 08.00; 09.45; 11:45; 14.15; 16.00; 17:45; 19.30; 20.45.

I collegamenti FERIALI tra Napoli e Amalfi saranno garantiti via Tramonti (Campinola) con i seguenti orari:

• Partenze da Napoli alle ore: 09.00; 14.30 (il sabato ore 14:00).

I collegamenti FERIALI tra Amalfi e Napoli saranno garantiti via Tramonti (Campinola) con i seguenti orari:

• Partenze da Amalfi alle ore 05.45; 06.20.

I collegamenti GIORNALIERI tra Salerno-Cetara-Erchie saranno garantiti con i seguenti orari:

• Partenze da Salerno alle ore: 07.15; 08.00(solo feriale); 10.30; 13.00; 14.15; 16.15; 18.30: 20.30.

I collegamenti GIORNALIERI tra Erchie-Cetara-Salerno saranno garantiti con i seguenti orari:

• Partenze da Erchie alle ore: 07:55; 08.40 (solo feriale); 11:15; 13.40; 14.55; 16.55; 19.10; 21.10.

Si specifica che le corse soprindicate relative alle tratte Amalfi-Salerno e Amalfi-Napoli effettueranno, eccezionalmente, nel comune di Tramonti le fermate Bivio Polvica e Chiunzi, e nel comune di Corbara la fermata in piazza A.Diaz.

Quanto descritto sarà attuato fino a diverse disposizioni dell’Anas.