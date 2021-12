Maiori in lutto per la 95enne Margherita Simioli vedova Passaro, insegnante in pensione

Maiori. All’età di 95 anni si è concluso il cammino terreno di Margherita Simioli, vedova Passaro. Dopo tanti anni dedicati all’insegnamento era oramai in pensione ma sempre presente nel cuore dei suoi allievi. A dare il triste annuncio della scomparsa il figlio Orazio (molto conosciuto grazie alla sua professione di dentista), la nuora Teresa, i nipoti Carmine e Mario, la nipote Maddalena D’Alterio e tutti i parenti che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio.

Il rito funebre sarà celebrato venerdì 24 dicembre alle ore 15.00 nella chiesa di S. Francesco in Maiori. Dopo le esequie la salma sarà cremata.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.