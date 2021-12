Maiori, in località Erchie S.S. 163 interrotta per frana

Maiori, costiera amalfitana. Alle 19.30 circa di oggi il Nucleo Comunale di Protezione Civile rende noto che la S.S. 163 in località Erchie è interrotta per frana, probabilmente dovuta alle intense piogge che da questa mattina stanno flagellando l’intera costiera amalfitana.

Al momento si transita a senso unico alternato. Non si conosce con esattezza la gravità dello smottamento ed i tempi per la messa in sicurezza ed il ripristino regolare della viabilità.