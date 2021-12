Maiori, i Nuovi Pazzi rinunciano al carnevale

Questa è la dichiarazione nel post sulla loro pagina facebook “Oggi è il fatidico giorno dei bozzetti, lo aspettavamo da 2 anni, ma purtroppo dovremo aspettarne ancora uno… Si perché il gruppo “Nuovi Pazzi” quest’anno a malincuore non parteciperà al gran carnevale Maiorese. La ragione ha prevalso sul cuore, la sicurezza delle nostre famiglie ha prevalso sulla voglia di carnevale. Troppo complicato garantire la sicurezza del capannone per noi che siamo abituati ad aprirci a tutti, troppo difficile scrollarsi di dosso il pensiero dei nostri cari da salvaguardare. Con il cuore a pezzi ma consci che questa sia la giusta decisione auguriamo agli altri gruppi di portare in alto il nome del carnevale di Maiori. Per noi è solo un arrivederci! Viva il carnevale!!!”