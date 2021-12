Maiori, gestione del Servizio Idrico all’Ausino. L’ex assessore Ruggiero: “Sarebbe stata opportuna ratifica del Consiglio Comunale”

Maiori. L’ex assessore Mario Ruggiero, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, interviene sulla questione dell’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato all’Ausino: «Strano che un provvedimento simile non necessiti della ratifica del Consiglio Comunale. Sarebbe stata opportuna se non altro per capire i termini dell’accordo, il cronoprogramma dei lavori da fare, cosa ci guadagnerà la città di Maiori e cosa guadagnerà l’Ausino. In quanto poi alla “efficienza, efficacia ed economicità attraverso un processo virtuoso di risparmio idrico, tutela dell’acqua e salvaguardia dell’ambiente” ho i miei dubbi…

Intanto concediamo in gestione un capolavoro tecnologico, unico in costiera, il serbatoio in via castello che amministratori lungimiranti avevano costruito per risolvere tutti i problemi legati al servizio idrico della nostra città. Che cosa dire, vedremo. Il tempo è galantuomo, sempre!».