Maiori, Frana Erchie si allungano i tempi per la riapertura della strada statale 163

Proseguono i lavori relativi alla strada statale 163 nel tratto di Erchie. Una situazione complessa e che ha spaccato in due la Costiera Amalfitana. Nella serata di giovedì scorso alcune massi di grosse dimensioni si sono staccati dal costone roccioso che sovrastata la statale 163 nei pressi di Erchie, frazione di Maiori. La strada è stata chiusa con conseguenti disagi per l’intera popolazione. I lavori di messa in sicurezza sono iniziati immediatamente. Il vero ostacolo è rappresentato da alcuni massi pericolanti presenti nella zona alta del costone che richiedono l’intervento di un elicottero. Il mezzo a causa delle avverse condizioni meteo, e in particolare del vento forte, non ha potuto sorvolare Maiori nella giornata di ieri. Una volta ultimata questa operazione la principale arteria della Divina potrebbe essere riaperta a senso unico alternato in attesa della conclusione degli interventi di messa in sicurezza e della conseguente riapertura completa della statale 163. La frana venuta giù a Maiori ha praticamente diviso in due la Costiera Amalfitana. Le problematiche che turisti e residenti devono affrontare e superare sono molteplici. Per raggiungere il capoluogo di provincia, ad esempio, è necessario attraversare la Sp2, passando per il Valico di Chiunzi, per poi usufruire dell’autostrada, allungando non poco il proprio tragitto. La speranza degli abitanti di Maiori e dell’intera Costiera Amalfitana è che il problema venga risolto effettivamente prima delle festività natalizie.