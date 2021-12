Maiori, frana Erchie: domani mattina la riapertura della strada a senso unico alternato. A causa della frana avvenuta a Maiori, all’altezza di Erchie, al Km 43, la Strada Statale 163 Amalfitana è chiusa dallo scorso giovedì, 9 dicembre 2021.

E’ prevista per domani 18 Dicembre dalle ore 09.00 la riapertura a senso unico alternato della SS163 al km 43 nella frazione di Erchie: i lavori di messa proseguiranno per i prossimi 20 giorni al termine del quale verrà ripristinata la normale circolazione in entrambi i sensi di marcia.

In settimana entrante inizieranno anche i lavori per la messa in sicurezza relativamente all’altra frana al l km 35+740 in località Costa d’Angolo dove attualmente la circolazione è garantita a senso unico alternato.