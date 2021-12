Maiori: dopo la frana installati new jersey e attivato impianto semaforico. Due giorni fa, nella notte tra sabato e domenica scorsi, a Maiori, in Costiera Amalfitana, su è verificato un nuovo fenomeno franoso: nel curvone alle spalle dell’hotel Splendid si è staccata un enorme quantità di maferiale lapideo che si è fermato al centro della carreggiata. Gli enormi blocchi di pietra, almeno due, si sono frantumati nell’impatto con l’asfalto finendo per ostruire quasi del tutto la sede stradale.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti o danni a veicoli.

Il personale dell’Anas è intervenuto installando un new jersey ed un impianto semaforico provvisorio nel tratto già regolato a senso unico alternato.