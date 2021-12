Maiori: dipendente di un Bar senza Green pass, sanzionato. Controlli in tutta la Costa d’ Amalfi per Natale e Capodanno

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, nell’ambito di mirati controlli predisposti a livello provinciale, nella serata di lunedì ha sanzionato un Bar del centro di Maiori in quanto un dipendente dell’esercizio, all’atto del controllo, è risultato sprovvisto della necessaria “certificazione verde” per poter lavorare. A nulla sono valse le giustificazioni del caso: per la donna ed il titolare dell’esercizio commerciale sono scattate due distinte sanzioni amministrative per aver violato la normativa covid di settore (decreto legge 52/2021). I controlli continueranno nel corso di tutto il periodo natalizio al fine di prevenire e reprimere eventuali condotte illecite e garantire a tutti di potersi godere questi giorni di festa in serenità. Sono previsti controlli in tutta la Costiera amalfitana per Natale e Capodanno per l’applicazione delle rigide prescrizioni dell’ordinanza della Regione Campania voluta da De Luca e oggi sono previste altre norme più restrittive dal Governo Draghi. Auguriamo buon lavoro all’Arma